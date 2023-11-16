Уволен замдекана факультета международной журналистики МГИМО Юрий Кобаладзе, который в октябре организовал лекцию телеведущего Ивана Урганта в вузе.
РБК: Замдекана МГИМО уволили после лекции Урганта
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Надо же пригласить читать лекцию в МГИМО комика - телеведущего Урганта. Он сегодня вернувшись не знает куда свой нос засунуть так нате вам МГИМО.
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21 час.
ВИ
Владимир Иванов
правильно выгнали,совсем обнаглели в мгимо всяких придурков вражеских приглашают.
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17 час.
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