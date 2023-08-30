В Москве подведены итоги конкурса «Лидеры возрождения»

Более 300 тыс. человек из регионов Донбасса приняли участие в конкурсе «Лидеры возрождения». Из этого внушительного числа только 300 человек прошли в финал — о победителях в среду, 30 августа, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.