ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

270 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Boris Borisov
    Только умоляем ! Не стреляйте в ответ по Киеву! Там же скрозь наш братский народ ! Там все мирные , это их западенцы ...Ракета ВСУ убила ...
  • leonid
    Зачем устраивать концерты, если полно всяких укроповских агентов,  которые сразу доложили o месте его нахождения куда...Ракета ВСУ убила ...
  • Вася Искандер
    Фины всегда были злобной нацией, особенно против русских, поэтому неудивительно, что они поступили так, лишь бы нагад...Жители Финляндии ...

Отец-снайпер вызволил из ловушки врага сына и его подразделение: трогательная встреча позже

Отец-снайпер вызволил из ловушки врага сына и его подразделение: трогательная встреча позже

В этот раз в кадре - Азат Погосян. Он попал в зону СВО с первых дней. Ему было всего 22 года, в подчинении 9 человек, все старше его.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх