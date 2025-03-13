Снег нагнал в Петербург «желтый» уровень опасности Росгидрометцентр сообщает, что на территории Северной столицы установилась плохая и потенциально опасная погода.
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Снег нагнал в Петербург «желтый» уровень опасности Росгидрометцентр сообщает, что на территории Северной столицы установилась плохая и потенциально опасная погода.