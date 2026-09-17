Камерун: 13 человек были убиты в результате предполагаемого нападения Боко Харам на населенный пункт Мадегова в округе Макари, дивизия Логон-и-Шари в регионе Крайнего Севера, в ночь с 16 на 17 сентября.
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