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Снабжающая батареями Tesla компания Panasonic наблюдает снижение спроса на электр...

Снабжающая батареями Tesla компания Panasonic наблюдает снижение спроса на электр...

Снабжающая батареями Tesla компания Panasonic наблюдает снижение спроса на электромобилиПроблемы автопроизводителей неизбежно сказываются и на поставщиках компонентов, даже если речь не идёт о высококонкурентном рынке электромобилей в Китае.

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