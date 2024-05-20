Снабжающая батареями Tesla компания Panasonic наблюдает снижение спроса на электр...

Снабжающая батареями Tesla компания Panasonic наблюдает снижение спроса на электромобилиПроблемы автопроизводителей неизбежно сказываются и на поставщиках компонентов, даже если речь не идёт о высококонкурентном рынке электромобилей в Китае.
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