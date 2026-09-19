ИА Новороссия Террористы, устроившие стрельбу в "Крокус Сити Холле", действовали по инструкциям этого человека.
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