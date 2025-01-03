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Петербургский дневник

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Петербуржцам предложили выбрать лучшую скульптуру фестиваля ледовых скульптур «КроншЛед

Петербуржцам предложили выбрать лучшую скульптуру фестиваля ледовых скульптур «КроншЛед

Само мероприятие можно будет посетить до 14 января Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛёд» проходит уже третий день.

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