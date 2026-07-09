"Единая Россия" поддержит восемь направлений отечественных инноваций

"Единая Россия" планирует развивать инновации по восьми ключевым направлениям. На заседании партийного совета обсуждались предложения экспертов и инноваторов, которое возглавляют Илья Медведев и Дмитрий Баканов из Роскосмоса.
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