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Царьград

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"Единая Россия" поддержит восемь направлений отечественных инноваций

"Единая Россия" поддержит восемь направлений отечественных инноваций

"Единая Россия" планирует развивать инновации по восьми ключевым направлениям. На заседании партийного совета обсуждались предложения экспертов и инноваторов, которое возглавляют Илья Медведев и Дмитрий Баканов из Роскосмоса.

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