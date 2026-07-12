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Царьград

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НИУ ВШЭ: болезни от лишнего веса могут стоить России 0,7% ВВП

НИУ ВШЭ: болезни от лишнего веса могут стоить России 0,7% ВВП

НИУ ВШЭ исследовало экономический ущерб от лишнего веса в России. Убытки могут достигать 0,7% ВВП. Наталья Мокрышева из Минздрава подчеркивает, что некоторые граждане имеют право на бесплатную бариатрическую операцию.

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