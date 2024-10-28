Норвежский художник Peder Balke

Педер Андерсен учился в Тегнесколе под наставничеством Гроша и Якоба Мунка. С осени 1829 по весну 1833 года он продолжал обучение у Карла Йохана Фалькранца в Королевской академии изящных искусств в Стокгольме.
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