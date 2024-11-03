Всё-таки Р. Ищенко - лучший эксперт по украинству. Видит он всю суть этого явления до самых печёнок.
Украина готова взять на себя ответственность за ядерный удар по России
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор- не националисты, а НАЦИСТЫ. Пора бы это знать.
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4 час.
Юрий Золотарев
"Просроченный"-то - совсем завонял! Пора закапывать
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3 час.
brigadier21 Snytsarienko
Хохлам для создания зарядов нужен обогащённый уран из неотработавших, резервных блоков АЭС, а это на данный момент 2 АЭС в относительно доступном радиусе: Курская и плавучая на Камчатке. Скажете - Камчатка-то далеко, да и соглашусь, НО - за сотню диверсантов они в Японию не за так перегнали, что там у них, пидерастов чубатых в планах - х.з., но наверняка не рыбку половить вместе с янки на Хоккайдо...
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1 час.
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