Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Леонид Руси
    Это уже пробел в Вашем культурном развитии... Не забывайте, мы духи... и здесь просто стажируемся... И знания в этой ...Получится ли у на...
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Украина готова взять на себя ответственность за ядерный удар по России

Всё-таки  Р. Ищенко  -  лучший эксперт по   украинству.   Видит он   всю  суть   этого  явления  до  самых  печёнок.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор- не националисты, а НАЦИСТЫ. Пора  бы  это знать.
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4 час.
Юрий Золотарев
&quot;Просроченный&quot;-то - совсем завонял! Пора закапывать
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3 час.
brigadier21 Snytsarienko
Хохлам для создания зарядов нужен обогащённый уран из неотработавших, резервных блоков АЭС, а это на данный момент 2 АЭС в относительно доступном радиусе: Курская и плавучая на Камчатке. Скажете - Камчатка-то далеко, да и соглашусь, НО - за сотню диверсантов они в Японию не за так перегнали, что там у них, пидерастов чубатых в планах - х.з., но наверняка не рыбку половить вместе с янки на Хоккайдо...
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1 час.

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