Украина готова взять на себя ответственность за ядерный удар по России

brigadier21 Snytsarienko

Хохлам для создания зарядов нужен обогащённый уран из неотработавших, резервных блоков АЭС, а это на данный момент 2 АЭС в относительно доступном радиусе: Курская и плавучая на Камчатке. Скажете - Камчатка-то далеко, да и соглашусь, НО - за сотню диверсантов они в Японию не за так перегнали, что там у них, пидерастов чубатых в планах - х.з., но наверняка не рыбку половить вместе с янки на Хоккайдо...