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Евгений Рылов принес России первое за 25 лет золото Олимпийских игр в плавании

Российский пловец Евгений Рылов принес России первое золото Олимпиад за 25 лет. На Играх-2020 в Токио Рылов выиграл финал на 100-метровке на спине с результатом 51,98 секунды.

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