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От мрачной Мариссы Купер до британского театра: куда привела Мишу Бартон одна роль

От мрачной Мариссы Купер до британского театра: куда привела Мишу Бартон одна роль

В 2000-х они были на обложках, в сериалах и подростковых комедиях. Потом у каждой началась своя жизнь после славы: одна построила модный бизнес, другая вернулась к роли, прославившей её, третья ушла со съёмочной площадки.

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