Ученые нашли способ терапии ранее считавшегося неизлечимым вида рака

У части пациентов заболевание сопровождается генетическими мутациями Ученые Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) совместно с коллегами из России и Китая предложили новый подход к лечению одной из наиболее агрессивных форм рака легкого.
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