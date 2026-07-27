Ученые нашли способ терапии ранее считавшегося неизлечимым вида рака

У части пациентов заболевание сопровождается генетическими мутациями Ученые Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) совместно с коллегами из России и Китая предложили новый подход к лечению одной из наиболее агрессивных форм рака легкого.