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РФ приступает к досрочному снятию экспортных ограничений на дизель - Новак

РФ приступает к досрочному снятию экспортных ограничений на дизель - Новак

Россия приступает к снятию ограничений на экспорт дизельного топлива раньше запланированного срока. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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