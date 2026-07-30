Глава Ржевского округа оценил ход работ по благоустройству школы №5

В Ржеве школа №5 преображается: новые окна и уникальная спортивная площадка Глава Ржевского муниципального округа посетил с рабочим визитом школу №5, чтобы оценить масштаб проведенных работ по обновлению образовательного учреждения — сообщает Администрация Ржевского муниципального округа.
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