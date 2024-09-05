Молит прощение? Миа Бойка пригласила 8-летнюю оскорбленную фанатку для примирения

После того как история об оскорблении 8-летней девочки на концерте Миа Бойка разлетелась по всем социальным сетям, а звезды открыто выступили против своей коллеги, певица взяла некоторое время для обдумывания ситуации.
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