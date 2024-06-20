В Москве начался прием заявок на новый проект «Искусство в метро» — Собянин

Художники смогут создавать произведения искусства на станциях метро Для участия в новой инициативе “Искусство в метро” необходимо заполнить небольшую анкету и пройти личное собеседование с опытными экспертами.
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