«Если друг оказался вдруг». Почему декларации Пекина по Арктике расходятся с делом Участие Пекина в российских арктических проектах стартовало в 2013 году.
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