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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Карседо хорошо работает в «Спартаке». Похоже, у «Зенита» появился серьезный соперник в борьбе за чемпионство». Наумов о красно-белых

Николай Наумов назвал « Спартак » конкурентом « Зенита » в чемпионской гонке в Альфа-Банк РПЛ. В воскресенье красно-белые одолели на выезде «Ахмат» (2:1), набрав 6 очков в двух турах.

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