США оштрафуют TSMC за поставки чипов Huawei

Как сообщает Reuters, компания произвела чип, который «попал» в процессор искусственного интеллекта китайского производителя Huawei, который находится в торговом списке США, что ограничивает доступ вендора к американским технологиям.
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