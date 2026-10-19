Завтра похолодает до +5 градусов, а ветер сменит направление. Не пропусти подробности!Сегодня, 19 октября, дневная температура воздуха составит +12 градусов.
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