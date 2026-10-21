Саммит Россия — Африка, который примет Москва 28–29 октября, ознаменуется заключением беспрецедентного объёма соглашений — планируется фиксация крупных сделок как на высшем политическом уровне, так и в сфере реального бизнеса, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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