Саммит Россия — Африка, который примет Москва 28–29 октября, ознаменуется заключением беспрецедентного объёма соглашений — планируется фиксация крупных сделок как на высшем политическом уровне, так и в сфере реального бизнеса, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.