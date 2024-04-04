Диетолог Дэвис предупредила об опасности для здоровья добавок в виде порошка

Доцент кафедры диетологии Университета Алабамы в Бирмингеме Лиззи Дэвис подчеркивает важность внимательного изучения состава и возможных побочных эффектов пищевых порошков перед их покупкой, передает Ferra.
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