Epic Games дарит игрокам бесплатный облик “Vanguard Zadie” в Fortnite

Epic Games дарит игрокам бесплатный облик “Vanguard Zadie” в FortniteEpic Games дарит игрокам бесплатный облик Vanguard Zadie в Fortnite – но чтобы его получить, нужно повысить уровень аккаунта на 50 уровней до 7 июня (16:00 МСК).