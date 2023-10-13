Подрядчика для строительства новой школы за полмиллиарда ищут в Новосибирской области

Новая школа может появиться в Новосибирской области к середине 2025 года. Государственное учреждение «Управление капитального строительства» объявило аукцион на строительство школы в деревне Лукошино Купинского района.
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