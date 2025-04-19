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В Татарстане на 19 апреля план по вводу жилья выполнен на 47%, введено 1 млн 542 тыс. кв. м

О том, какими темпами в Татарстане строится жилье, об обеспечении жильем отдельных категорий граждан, а также о строительстве социальных объектов доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

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