В Татарстане на 19 апреля план по вводу жилья выполнен на 47%, введено 1 млн 542 тыс. кв. м

О том, какими темпами в Татарстане строится жилье, об обеспечении жильем отдельных категорий граждан, а также о строительстве социальных объектов доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.