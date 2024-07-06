ФАС требует 17 млн рублей ущерба с компании, фигурирующей в деле Иванова

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Федеральная антимонопольная служба требует взыскать с ООО "Олимпситистрой" 17 миллионов рублей, компания фигурирует в деле экс-замминистра Минобороны Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на исковое заявление.
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