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Мощный удар по объектам ВСУ: взрывы гремят в Киеве, Днепропетровске, Одессе

Мощный удар по объектам ВСУ: взрывы гремят в Киеве, Днепропетровске, Одессе

Русская авиация нанесла новый ракетный удар по объектам ВСУ на Украине.Киевские каналы после 10 часов утра публикуют кадры взрывов, которые произошли в городе после того, как появилась информация о взлетах русских бомбардировщиков.

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