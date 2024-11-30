Только 16 процентов украинцев готовы поддержать переизбрание Зеленского на второй президентский срок

На фоне поражений ВСУ на фронтах российской СВО и роста антивоенных настроений на Украине западные аналитики отмечают стремительное падение рейтинга популярности потерявшего легитимность президента страны Владимира Зеленского.
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