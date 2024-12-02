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Евгений Цыганов с дочерью, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова на открытии кинофестиваля "Зимний"

Евгений Цыганов с дочерью, Ирина Безрукова, Екатерина Волкова на открытии кинофестиваля "Зимний"

В столичном кинотеатре "Художественный" состоялось открытие фестиваля авторского кино "Зимний". На церемонии появились Евгений Цыганов со своей дочерью Полиной, Екатерина Волкова, Ирина Безрукова и другие.

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