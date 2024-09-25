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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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На Алтае менее 70% юношей оказались годными к службе во время весеннего призыва

На Алтае менее 70% юношей оказались годными к службе во время весеннего призыва

Около 39,4% призывников на момент отправки в войска нигде не работали и не учились В Алтайском крае годность к военной службе при проведении весеннего призыва составила 68,8%, пишет "Атмосфера" со ссылкой на распоряжение губернатора региона об итогах призыва граждан в апреле-июле 2024 года, а также организации этой работы в октябре-декабре.

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Комментарии
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Ч
Чак
Алтайский край. А всё говорят, что нет рабочих рук.
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