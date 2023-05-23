Слово и дело

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Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в европейской части России

Вильфанд спрогнозировал сильные осадки в европейской части России

Ряд российских регионов окажется во власти сильных проливных дождей. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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