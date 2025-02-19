Президент ФНЛ об «Алании»: «Надеюсь, этот чемпионат доиграет. Но вопрос ее участия в следующем сезоне пока открыт»

После 21 тура владикавказцы занимают в таблице предпоследнее место. — Есть ли уверенность, что «Алания» доиграет сезон? — Полной уверенности нет, но я все-таки высоко оцениваю шансы на то, что у нас не будет снятия команды в течение сезона.