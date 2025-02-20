В Москве полицейские требовали 3 млн рублей у задержанного за сбыт наркотиков

Столичные полицейские потребовали 3 млн рублей у подозреваемого в сбыте наркотиков, пишет mk.ru. В вымогательстве заподозрили инспектора 5-го спецбатальона ГИБДД Москвы, а также двух сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков УВД Восточного округа.