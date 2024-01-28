Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Сергей Ковалев
    не "политики измельчали", а политиков измельчили. ибо нет там никакой демократии, вся эта кухня как бы выборов отличн...Зачем европейские...
  • Галина Дьячина
    спасибо автору..посмеялась..юмор нас спасает!Карты раздела Аме...
  • alik3456 Джексон
    А чего там делить? Что ни город то помойка с наркоманами.Карты раздела Аме...

Спонсору "небратьев" за бюджетные деньги разрешили сжечь Москву. Кто такой Михаил Локшин?

Спонсору "небратьев" за бюджетные деньги разрешили сжечь Москву. Кто такой Михаил Локшин?

Царьград ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLOOKPRESS Спонсору "небратьев" за бюджетные деньги разрешили сжечь Москву.

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Комментарии
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BV
Boris Voronin
Наказ НОВМУ Президенту РФ: &quot;Очистить &quot;конюшни&quot;..., в структурах власти НЕ ДЛЖНО БЫТЬ: русофобов, казнокрадов и предателей Родины!!!&quot;
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7 час.
АБ
Андрей Беляев
Того, кто принял решение о выделении денег уроду Локшину  -  под суд ( и , не дай Бог, не в меру гуманный, так чтобы лет на дцать реального лишение свободы !!!). И вообще - пора чистить страну от либерастической пятой колонны, причем чистить жестко, ведь идет война на уничтожение России, а то доиграемся  в &quot;гуманизьм...&quot; !
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4 час.
Olegus
Посмотрел ЭТО, из любопытства. Жаль денег и потраченного времени. Фильм мерзопакостный. Зачем браться экранизировать такое сложное произведение, да еще после таких мэтров как Бортко. А когда видишь в нем наших известных и востребованных актеров, задаешь себе вопрос, им что жить не на что, что они в таком шлаке снимаются, или гордыня покоя не дает!?  Фильм содержит ЛГБТ-контент и элементы пародии на нашу страну.  Зал в пятницу вечером заполнен процентов на 20, в процессе демонстрации зрители уходили с сеанса, значит бюджетные деньги пущены на ветер. Похоже государство окончательно решило добить отечественную индустрию кино.
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1 час.

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