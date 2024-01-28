Царьград ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLOOKPRESS Спонсору "небратьев" за бюджетные деньги разрешили сжечь Москву.
Спонсору "небратьев" за бюджетные деньги разрешили сжечь Москву. Кто такой Михаил Локшин?
Комментарии
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BV
Boris Voronin
Наказ НОВМУ Президенту РФ: "Очистить "конюшни"..., в структурах власти НЕ ДЛЖНО БЫТЬ: русофобов, казнокрадов и предателей Родины!!!"
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7 час.
АБ
Андрей Беляев
Того, кто принял решение о выделении денег уроду Локшину - под суд ( и , не дай Бог, не в меру гуманный, так чтобы лет на дцать реального лишение свободы !!!). И вообще - пора чистить страну от либерастической пятой колонны, причем чистить жестко, ведь идет война на уничтожение России, а то доиграемся в "гуманизьм..." !
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4 час.
Olegus
Посмотрел ЭТО, из любопытства. Жаль денег и потраченного времени. Фильм мерзопакостный. Зачем браться экранизировать такое сложное произведение, да еще после таких мэтров как Бортко. А когда видишь в нем наших известных и востребованных актеров, задаешь себе вопрос, им что жить не на что, что они в таком шлаке снимаются, или гордыня покоя не дает!? Фильм содержит ЛГБТ-контент и элементы пародии на нашу страну. Зал в пятницу вечером заполнен процентов на 20, в процессе демонстрации зрители уходили с сеанса, значит бюджетные деньги пущены на ветер. Похоже государство окончательно решило добить отечественную индустрию кино.
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1 час.
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