Спонсору "небратьев" за бюджетные деньги разрешили сжечь Москву. Кто такой Михаил Локшин?

Того, кто принял решение о выделении денег уроду Локшину - под суд ( и , не дай Бог, не в меру гуманный, так чтобы лет на дцать реального лишение свободы !!!). И вообще - пора чистить страну от либерастической пятой колонны, причем чистить жестко, ведь идет война на уничтожение России, а то доиграемся в "гуманизьм..." !

Olegus

Посмотрел ЭТО, из любопытства. Жаль денег и потраченного времени. Фильм мерзопакостный. Зачем браться экранизировать такое сложное произведение, да еще после таких мэтров как Бортко. А когда видишь в нем наших известных и востребованных актеров, задаешь себе вопрос, им что жить не на что, что они в таком шлаке снимаются, или гордыня покоя не дает!? Фильм содержит ЛГБТ-контент и элементы пародии на нашу страну. Зал в пятницу вечером заполнен процентов на 20, в процессе демонстрации зрители уходили с сеанса, значит бюджетные деньги пущены на ветер. Похоже государство окончательно решило добить отечественную индустрию кино.