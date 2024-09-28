Пенсионерка-цветочница раскрыла подробности нападения в Ульяновске

Shot: пенсионерка-цветочница боится торговать на месте нападения в Ульяновске Пенсионерка Валентина, которую ударил местный житель у входа в магазин в Ульяновске, заявила о страхе торговать цветами после нападения.
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