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Пенсионерка-цветочница раскрыла подробности нападения в Ульяновске

Пенсионерка-цветочница раскрыла подробности нападения в Ульяновске

Shot: пенсионерка-цветочница боится торговать на месте нападения в Ульяновске Пенсионерка Валентина, которую ударил местный житель у входа в магазин в Ульяновске, заявила о страхе торговать цветами после нападения.

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