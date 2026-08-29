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Tennessee governor wants to name Nashville airport after Dolly Parton

Tennessee governor wants to name Nashville airport after Dolly Parton

Tennessee Gov. Bill Lee on Friday said he wants to rename Nashville International Airport in honor of country music legend Dolly Parton.

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