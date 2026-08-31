Врач Кашух: запах может спровоцировать приступ мнимого голода

Переедание наносит вред здоровью, так как любой избыток энергии трансформируется в жировую ткань. И если однократный срыв ничем особенно не грозит, то систематическая привычка есть выше меры без чувства голода может привести к превышению калоража и радикальному изменению состава тела, предупредила в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.