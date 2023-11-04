Тен Хаг раскритиковал Рашфорда за посещение ночного клуба после поражения МЮ от «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подверг критике нападающего команды Маркуса Рашфорда, который посетил ночной клуб после поражения от «Манчестер Сити» в матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
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