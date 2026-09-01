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ФедералПресс

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В Челябинске назвали сроки отмены ограничений для трамваев в Ленинском районе

В Челябинске назвали сроки отмены ограничений для трамваев в Ленинском районе

ЧЕЛЯБИНСК, 1 сентября, ФедералПресс. В Челябинске со следующей недели полностью отменят все дневные ограничения для трамваев в Ленинском районе.

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