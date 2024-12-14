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Исполнительный директор Intel говорит, что выделение производственного подразделения является «открытым вопросом»

Исполнительный директор Intel говорит, что выделение производственного подразделения является «открытым вопросом»

Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), временный исполнительный директор Intel, считает, что выделение подразделения Intel Foundry в полностью отдельную структуру не является разумной идеей, однако она отмечает, что судьбу производства Intel будет решать «кто-то», вероятно, либо совет директоров Intel, либо будущий генеральный директор.

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