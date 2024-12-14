Исполнительный директор Intel говорит, что выделение производственного подразделения является «открытым вопросом»

Мишель Джонстон Холтхаус (Michelle Johnston Holthaus), временный исполнительный директор Intel, считает, что выделение подразделения Intel Foundry в полностью отдельную структуру не является разумной идеей, однако она отмечает, что судьбу производства Intel будет решать «кто-то», вероятно, либо совет директоров Intel, либо будущий генеральный директор.