Россияне назвали идеальный автомобиль для путешествий

Им стал кроссовер с холодильником В тройку лидеров идеальных автомобилей для путешествий вошли также внедорожник и универсал, а среди желанных функций - экономичный двигатель и комфортная аудиосистема, сообщили РИА Новости в каршеринговой компании, которая провела исследование среди своих пользователей.