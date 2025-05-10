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Западный «Трибунал» как политическая имитация: почему 45 союзников Зеленского опять промазали

Западный «Трибунал» как политическая имитация: почему 45 союзников Зеленского опять промазали

Западный «Трибунал» как политическая имитация: почему 45 союзников Зеленского опять промазали Ирина ВальковаВ канун Дня Победы, когда Россия готовится чтить память героев Великой Отечественной войны, западные политики и украинское руководство предприняли очередную попытку давления на Москву.

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