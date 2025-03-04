Выставка картин ´Святость земли Белорусской´ проходит в Бобруйске.

Выставка картин по результатам VIII Международного художественного пленэра ´Святость земли Белорусской´, посвященного 850-летию преставления преподобной Евфросинии Полоцкой и Году мира и созидания, проходит в Бобруйском художественном музее.
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