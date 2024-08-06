БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Начинать надо с тех кто лоббирует, фамилии в тексте...МОСКВА ВАХХАБИТСК...
  • Наталья Ефимова (Вишнёва)
    С какой стати?!!! Забирайте их домой и верните всё, что Вам давала Россия, и живите как хотите, вы же самодостаточны,...В Киргизии ждут, ...
  • Валентин Симоньянц
    Какие цифры выплывут, если провести аудит МЧС с момента его основания. Все ворье перешло в минобороны из МЧС вслед за...ВЗЯТКИ НА МИЛЛИАР...

Первые успехи: САО 2С43 «Мальва» в Спецоперации

Первые успехи: САО 2С43 «Мальва» в Спецоперации

Первое качественное фото САО "Мальва" в зоне проведения Спецоперации. Фото Telegram / BMPD В прошлом году российская оборонная промышленность завершила разработку и испытания новейшего колесного самоходного артиллерийского орудия 2С43 «Мальва».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх