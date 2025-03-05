RUNE взломали обновленную версию Grand Theft Auto 5 Вчера состоялся релиз Grand Theft Auto 5 Enh...

RUNE взломали обновленную версию Grand Theft Auto 5Вчера состоялся релиз Grand Theft Auto 5 Enhanced – обновленной PC-версии игры с поддержкой трассировки лучей, быстрых загрузок с помощью DirectStorage, FSR 3 и DLSS 3, а так же рядом других нововведений.