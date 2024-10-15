«Газпром нефть» повышает интерес к инженерным профессиям

Дарья Москаленко работает на московском заводе «Газпромнефть - смазочные материалы». В свои 27 лет она ведет одно из ключевых направлений научно-исследовательской деятельности компании, разрабатывая и тестируя современные смазочные материалы для автомобильных двигателей и индустриального оборудования.