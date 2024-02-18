Судья Лабунская в нарушение правил поставила Петросян 9,75 балла за мастерство катания, несмотря на падение

Сегодня фигуристка Аделия Петросян одержала победу на Спартакиаде в Магнитогорске. Одна из судей (Лолита Лабунская) в нарушение правил поставила спортсменке 9,75 за мастерство катания, несмотря на падение с четверного флипа.
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