Судья Лабунская в нарушение правил поставила Петросян 9,75 балла за мастерство катания, несмотря на падение

Сегодня фигуристка Аделия Петросян одержала победу на Спартакиаде в Магнитогорске. Одна из судей (Лолита Лабунская) в нарушение правил поставила спортсменке 9,75 за мастерство катания, несмотря на падение с четверного флипа.